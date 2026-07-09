مدیر منابع طبیعی آبدانان گفت: اجرای بیش از ۱۵ طرح آبخیزداری با عملیات خاکی بالغ بر ۱۵۰ هزار مترمکعب در این شهرستان، ضمن جلوگیری از هدررفت آب، زمینه اشتغال پایدار را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اجرای طرح‌های آبخیزداری در آبدانان علاوه بر جلوگیری از هدررفت آب، به ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی انجامیده است.

کرمی مدیر منابع طبیعی آبدانان با اشاره به اجرای بیش از ۱۵ طرح آبخیزداری در این شهرستان گفت: عملیات خاکی این طرح‌ها بالغ بر ۱۵۰ هزار مترمکعب بوده و در سال‌های کم‌آبی، نقش مؤثری در کمک به معیشت مردم و ایجاد فرصت‌های شغلی داشته است.

کارشناس منابع طبیعی عموزاده نیز ذخیره‌سازی آب، مقابله با فرسایش خاک، بهره‌مندی دامداران و کشاورزان و همچنین استفاده در زراعت چوب را از جمله مزایای این بند‌های خاکی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: بخش کلات مورموری آبدانان از جمله مناطقی است که رونق زراعت چوب را مدیون این بند‌های خاکی است.

گفتنی است در سطح استان ایلام، ۸۰ طرح خاکی با حجم ذخیره‌سازی ۸۰۰ هزار مترمکعب وجود دارد که این سازه‌ها علاوه بر مهار خشکسالی، به ایجاد اشتغال پایدار در روستا‌ها نیز کمک شایانی کرده‌اند.