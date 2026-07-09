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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از اجرای مرحله چهارم ۱۴۰۵ برنامه ملی رفع سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال، از امروز ۵شنبه ۱۸ تیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزود: این طرح با هدف حمایت تغذیهای از کودکان دچار سوءتغذیه و ارتقای شاخصهای سلامت کودکان اجرا میشود.
اشرفی گفت: در خراسان جنوبی سه هزار و ۸۶۷ کودک شناسایی شدهاند که بر اساس بررسیها و تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سه هزار و ۴۷۹ کودک زیرپوشش این برنامه قرار گرفتهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در این طرح، به ازای هر کودک دارای سوءتغذیه، اعتبار مشخصی برای خرید اقلام غذایی مورد نیاز در اختیار خانوارهای مشمول قرار میگیرد که این اعتبار از طریق طرح ملی کالابرگ الکترونیکی به حساب سرپرستان خانوار شارژ میشود و امکان خرید از فروشگاههای طرف قرارداد فراهم است.
اشرفی افزود: شناسایی کودکان مشمول این برنامه در سال جاری توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً بر اساس دهک درآمدی خانوارها اقدام به شارژ اعتبار میکند؛ بهگونهای که خانوارهای قرار گرفته در دهکهای درآمدی یک تا هفت مشمول دریافت این حمایت میشوند.
به گفته وی اعتبار اختصاص یافته برای خانوارهای دهکهای درآمدی یک تا پنج به ازای هر کودک در این مرحله، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده و برای خانوارهای دهکهای درآمدی شش و هفت نیز ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.