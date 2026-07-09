پخش زنده
امروز: -
مراسم بزرگداشت «قائد شهید امت» با حضور علمای شیعه و سنی و مسئولان در تالش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مراسم بزرگداشت «قائد شهید امت» با حضور جمعی از مسئولان، علمای شیعه و سنی و اقشار مختلف مردم در مدرسه علوم دینی اهل سنت محمدیه تالش برگزار شد.
شیخ عزت شیخ، مدیر مدرسه علوم دینی اهل سنت محمدیه تالش، در این مراسم اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب با شهادت خود تعریفی نو از استقامت در مسیر تحقق عدالت ارائه کردند و همواره دغدغه وحدت امت اسلامی و رهایی ملتها از چنگال استکبار جهانی را داشتند.
وی افزود: امام شهید با اندیشه و مجاهدت خود نشان دادند که میتوان در عین پایبندی به ارزشهای دینی، در برابر زورگویی و استکبار ایستاد و فداکاری ایشان پیام بیداری، مقاومت و عزت را برای ملتهای جهان به همراه داشت.
در ادامه، شیخ حسین خانیپور، امام جمعه اهل سنت تالش، با اشاره به اینکه سختیها زمینهساز رشد و تعالی ملتهاست، گفت: هر کس در راه خدا مجاهدت کند، راههای پیشرفت و پیروزی بر او گشوده خواهد شد و رهبر شهید انقلاب با شهادت خود به الگویی برای جهان اسلام و جامعه بشری تبدیل شدند.
وی با بیان اینکه ملت ایران طی ۴۷ سال گذشته در عرصههای نظامی، فرهنگی و اقتصادی با دشمنان مواجه بوده است، تصریح کرد: امروز مهمترین میدان تقابل، جنگ فرهنگی و روایتسازی است و دشمنان به خوبی میدانند که انقلاب اسلامی همواره حامی مظلومان بوده و این اندیشه برگرفته از مکتب امام راحل است.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین نورزاد، امام جمعه شهرستان تالش، با بیان اینکه این گونه محافل، صحنه تجلی حماسه و فریاد علیه استکبار آمریکا و اسرائیل است، اظهار کرد: امام راحل همواره بر ایستادگی در برابر استکبار تأکید داشتند و رهبر شهید نیز با حرکت در مسیر اهلبیت (ع)، با خون خود در برابر مستکبران و ستمگران زمان ایستادگی کرد. ند
در پایان این مراسم، حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام، بر حفظ وحدت میان شیعه و سنی، استمرار راه مقاومت و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.