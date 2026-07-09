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تصادف سواری پراید و پژو پارس در جاده داراب دو فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس جمعیت هلالاحمر داراب گفت: تصادف دو خودرو سواری پراید و پژو پارس در جاده داراب به بندرعباس، دو جانباخته و یک مصدوم برجای گذاشت.
محمود حیدری افزود : گزارشی مبنی بر تصادف سواری پراید و پژو پارس در کیلومتر ۱۳۵ جاده داراب-بندرعباس نرسیده به روستای طاشکوییه به هلالاحمر اعلام شد.
او ادامه داد: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.
حیدری در ادامه بیان کرد: این حادثه یک مصدوم و دو فوتی مرد به همراه داشت که نجاتگران ضمن ارزیابی و تثبیت صحنه حادثه، اقدام به رهاسازی کردند و سپس پیکر جانباختگان را به عوامل مربوط تحویل و فرد مصدوم شده نیز توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.