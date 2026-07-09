نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران به همراه جمعی از مدیران بنیاد، در سفر به مشهد، از موکب مؤسسه پیام آزادگان خراسان رضوی و روند خدمت‌رسانی به خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ در ایام برگزاری مراسم تشییع قائد عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، جمعی از مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران در جریان سفر به مشهد، از موکب‌های خدمت‌رسان به خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان بازدید کردند.

در این بازدید، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم نماینده ولی‌فقیه در بنیاد، عامریان مشاور رئیس بنیاد شهید، فریده اولادقباد معاون تعاون و امور اجتماعی، راضیه علیزاده سرپرست اداره کل حوزه ریاست، معصومه غفوری سرپرست اداره کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی حضور داشته و از بخش‌های مختلف موکب مؤسسه پیام آزادگان خراسان رضوی بازدید کردند و همچنین با آزادگان سرافراز و عوامل اجرایی فعال در موکب گفت‌و‌گو و از تلاش‌های ارزشمند آنان قدردانی کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در دیدار با جمعی از آزادگان سرافراز مؤسسه پیام آزادگان و بازدید از موکب‌های بنیاد شهید، با تجلیل از ایثار و پایداری آنان گفت: آزادگان سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی و نماد‌های صبر، مقاومت و عزت ملت ایران هستند که با استقامت خود، برگ‌های زرینی بر تاریخ پرافتخار کشور افزودند و امروز نیز در عرصه‌های مختلف حضوری فعال دارند و اکنون هم در این مراسم از طریق برپایی مواکب به زائران عزیز خدمت‌رسانی می‌کنند. وی افزود: مقاومت آزادگان، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، عزت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی است که باید برای نسل‌های آینده بازگو و تبیین شود. در این دیدار آزادگان ضمن بیان خاطراتی از دوران اسارت، مسائل و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

گفتنی است استان خراسان رضوی با تقدیم ۱۷ هزار و ۶۸۳ شهید، ۶۰ هزار و ۳۱۵ جانباز و ۳ هزار و ۴۰۱ آزاده، هویت انقلابی خود را به نمایش گذاشته است.