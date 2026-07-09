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نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی، ضمن شرکت در آیین وداع با «رهبر شهید»، از مواکب خدمترسانی سازمان جهاد کشاورزی بازدید کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام ربانی، نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی، در جریان سفر به مشهد مقدس برای شرکت در آیین وداع با «رهبر شهید»، از مواکب خدمترسانی سازمان جهاد کشاورزی بازدید کرد.
ایشان در این بازدید، ضمن ارج نهادن به زحمات شبانهروزی جهادگران در میزبانی از زائران و عزاداران، تأکید کرد: خدمترسانی بیمنت در این مواکب، تداومِ راهِ روشنِ رهبر شهیدِ است.
حضور جامعه جهاد کشاورزی در مشهد الرضا (ع) و خدمت به مردم سوگوار، نشاندهنده پیوند عمیقِ خادمانِ مردم با آرمانهای نظام و ولایت است.
ربانی در پایان، بر تداوم روحیه جهادی و خدمت صادقانه در بدنه وزارت جهاد کشاورزی تأکید نمود.