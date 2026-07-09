معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید؛
ضرورت بازگو کردن فرهنگ مقاومت آزادگان برای نسل جدید
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید در سفر به مشهد مقدس گفت: بیان مقاومت و رشادتهای آزادگان برای نسل جوان و نوجوان برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ضرورت جامعه امروز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ در ایام برگزاری مراسم تشییع قائد عظیمالشأن انقلاب اسلامی، فریده اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی، با حضور در مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان خراسان رضوی، از فعالیتهای این مجموعه بازدید کرد و گفت: دوران اسارت آزادگان فقط بخشی از ایثار است، قبل از اسارت و بعد از اسارت و زندگی خانواده آزادگان ابعاد دیگر این مقاومت و ایثار است که میتواند ادبیات جذابی برای نوجوانان و جوانان جامعه رقم بزند.
اولادقباد در حاشیه این بازدید، ضمن قدردانی از تلاشهای ارزشمند این مؤسسه اظهار کرد: فعالیتهای جهادی و فرهنگی مؤسسه پیام آزادگان، مصداق بارزِ جهاد تبیین در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره دوران اسارت و مقاومت جانانه آزادگان سرافراز است.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید با بیان اینکه آزادگان در دوران اسارت، قلههای صبر و استقامت را فتح کردند، افزود: مقاومت آزادگان تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مکتبی سرشار از درسهای اخلاقی، دینی و انقلابی است که باید بهدرستی در جامعه نهادینه شود.
وی با تأکید بر اهمیت ترویج این فرهنگ ایثار و شهادت و مقاومت در جامعه ادامه داد: فرهنگ مقاومت و پایداری آزادگان، عاملی هویتبخش برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است و باید با بهرهگیری از ابزارهای فرهنگی و رسانهای، زوایای پنهان این ایستادگیِ قهرمانانه برای آحاد جامعه بازگو شود.
اولادقباد در پایان افزود: نوجوانان و نسل جدیدِ امروز، بیش از هر زمان دیگری به الگوهای عینی مقاومت نیاز دارند؛ لذا آشنایی عمیق این نسل با سبک زندگی و منش آزادگان، میتواند آنان را در برابر هجمههای فرهنگی دشمنان بیمه کرده و روحیه خودباوری را در میان جوانان تقویت کند. مقاومت آزادگان برگ زرینی در تاریخ ایران اسلامی است.
همچنین در این بازدید که با همراهی جمعی از مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت گرفت، هیئت همراه از بخشهای مختلف مؤسسه بازدید کرده و از نزدیک در جریان اقدامات و برنامههای فرهنگی این مرکز قرار گرفتند.