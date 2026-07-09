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مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان شرقی گفت:زائران و عزادارانی که در مشهد مقدس هستند و قصد بازگشت با اتوبوس دارند بلیط برگشت را به صورت اینترنتی تهیه کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، عبدالحسین علیاکبری گفت:با برنامهریزی صورت گرفته ناوگان اتوبوسی کافی برای بازگشت زائران و عزاداران قائد شهید امت اسلامی از مشهد مقدس وجود دارد.
وی تاکید کرد:هموطنانی که برای زیارت و مراسم تشییع قائد شهید امت اسلامی در مشهد مقدس حضور داشته و قصد بازگشت با اتوبوس دارند، بلیط برگشت را در اسرع وقت به صورت اینترنتی تهیه کنند.
وی گفت:تهیه بلیط اتوبوس از آدرس اینترنتی safar۷۲۴.ir، https://www.payaneha.com و alibaba.ir امکان پذیر بوده و تهیه به موقع از بروز مشکلات بعدی برای هم استانیها جلوگیری میکند.