مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی گفت:زائران و عزادارانی که در مشهد مقدس هستند و قصد بازگشت با اتوبوس دارند بلیط برگشت را به صورت اینترنتی تهیه کنند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی مطرح کرد؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، عبدالحسین علی‌اکبری گفت:با برنامه‌ریزی صورت‌ گرفته ناوگان اتوبوسی کافی برای بازگشت زائران و عزاداران قائد شهید امت اسلامی از مشهد مقدس وجود دارد.

وی تاکید کرد:هموطنانی که برای زیارت و مراسم تشییع قائد شهید امت اسلامی در مشهد مقدس حضور داشته و قصد بازگشت با اتوبوس دارند، بلیط برگشت را در اسرع وقت به صورت اینترنتی تهیه کنند.

وی گفت:تهیه بلیط اتوبوس از آدرس اینترنتی safar۷۲۴.ir، https://www.payaneha.com و alibaba.ir امکان پذیر بوده و تهیه به موقع از بروز مشکلات بعدی برای هم استانی‌ها جلوگیری می‌کند.