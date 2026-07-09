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همزمان با برگزاری آیینهای وداع و تشییع شهید امت در تهران، قم، نجف و کربلا، شبکههای اجتماعی پاکستان به یکی از مهمترین بسترهای بازتاب این رویداد تاریخی تبدیل شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ کاربران پاکستانی در پلتفرمهایی مانند واتساپ، فیسبوک، اینستاگرام، ایکس و تیکتاک با انتشار گسترده ویدئوها، ریلز، استوریها و تحلیلهای مختلف، ابعاد گوناگون این مراسم را بازنشر کرده و آن را به یکی از موضوعات اصلی فضای مجازی این کشور تبدیل کردهاند.
بخش قابل توجهی از محتوای منتشرشده به حضور میلیونی مردم در آیینهای وداع و تشییع در تهران، قم، نجف و کربلا اختصاص دارد. کاربران پاکستانی با انتشار تصاویر دریای جمعیت، این حضور را نشانهای از جایگاه مردمی رهبر شهید و پیوند عمیق ملتهای منطقه با آرمان مقاومت توصیف کرده و از آن به عنوان «نمایشی بی نظیر از وفاداری امت اسلامی» یاد کردهاند.
همزمان، تحلیلها و اظهارنظرهای کارشناسان و فعالان رسانهای پاکستانی نیز در فضای مجازی به طور گسترده بازنشر شده است. بسیاری از آنان بر این باورند که شهادت رهبر انقلاب اسلامی، نه تنها موجب تضعیف جبهه مقاومت نشده، بلکه به وحدت و همگرایی بیشتر امت اسلامی انجامیده است.
انتشار تصاویر حضور پیروان مذاهب مختلف اسلامی در مراسمهای تهران، قم، نجف و کربلا، از نگاه این تحلیلگران، نشان میدهد که راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد شکاف در جهان اسلام با شکست مواجه شده و این مراسم به نمادی از انسجام و همبستگی مسلمانان تبدیل شده است.
یکی دیگر از محورهای پررنگ در فضای مجازی پاکستان، بازنشر تصاویر حضور باشکوه مردم عراق در آیینهای نجف و کربلا است. بسیاری از کاربران با انتشار این تصاویر، از رهبر شهید انقلاب اسلامی به عنوان «نخستین زائر اربعین حسینی» یاد کرده و نوشتهاند که «امام حسین (ع) با آغوش باز از خادم و سرباز وفادار خود استقبال کرد.» این روایت احساسی، به ویژه در میان کاربران مذهبی پاکستان، بازتاب گستردهای یافته است.
در کنار این محتوا، تصاویر طواف پیکر رهبر شهید در کنار ضریح مطهر و ششگوشه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نیز با جملاتی عاطفی همراه شده است. عباراتی همچون «پس از سالها دلتنگی، سید علی به زیارت مولایش رسید»، «حضرت زهرا (س) زیارت شما را قبول کند» و «پاداش یک عمر خدمت به اسلام، حضور در جوار سیدالشهدا (ع) است» از جمله متنهایی است که هزاران بار در صفحات کاربران پاکستانی بازنشر شده است.
در میان مطالب منتشرشده، تحلیل یک کاربر پاکستانی نیز مورد توجه گسترده قرار گرفته است. وی با اشاره به گزارش تحلیلی شبکه الجزیره، مراسم تشییع را صرفاً یک آیین سوگواری ندانسته بلکه آن را حامل مجموعهای از پیامهای راهبردی توصیف کرده است.
به اعتقاد وی شعارها، آیات قرآن، پرچم سرخ، نماد مشت گره کرده و مسیر حرکت پیکر رهبر شهید، همگی نشانههایی از استمرار گفتمان مقاومت و ترسیم آینده تحولات منطقه هستند؛ پیامی که به باور وی، نمیتوان آن را نادیده گرفت.
همزمان، هشتگ «قیام کرنا ہوگا» (باید به پا خاست) به یکی از پرکاربردترین عبارات در میان کاربران پاکستانی تبدیل شده و در هزاران پست، استوری و ویدئو مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری از کاربران این شعار را دعوتی به بیداری، ایستادگی در برابر ظلم و ادامه راه رهبر شهید دانستهاند.
در روزهای اخیر همچنین بخشهایی از سخنرانیهای رهبر شهید انقلاب اسلامی، به ویژه بیانات ایشان درباره شهادت، مقاومت، عزت امت اسلامی، قیام در راه خدا و مقابله با استکبار، به صورت گسترده در قالب کلیپهای کوتاه و ریلز بازنشر شده است. این ویدئوها میلیونها بار مشاهده شده و با استقبال قابل توجه کاربران پاکستانی روبهرو شده است.
مجموعه این واکنشها نشان میدهد که مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، فراتر از یک رویداد داخلی ایران، به یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه افکار عمومی و فضای مجازی پاکستان تبدیل شده و کاربران این کشور با روایتها، تحلیلها و بازنشر گسترده تصاویر و سخنان ایشان، تلاش کردهاند پیام وحدت، مقاومت و استمرار این مسیر را به مخاطبان خود منتقل کنند.
اعلام همبستگی چهرههای شناختهشده شبکههای اجتماعی پاکستان با مردم ایران
«عمار علی جان» فعال سیاسی و از چهرههای شناختهشده شبکههای اجتماعی پاکستان که این روزها در ایران حضور دارد، با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، از پیامهای محبتآمیز مردم پاکستان قدردانی کرد و نوشت که در شرایط کنونی، به استقامت مردم و رهبری ایران در برابر حملات آمریکا اعتماد کامل دارد.
وی با اشاره به انتقاد برخی جریانهای لیبرال در پاکستان از مواضعش، این انتقادها را ناشی از برداشت نادرست آنان از مفهوم همبستگی ضد امپریالیستی دانست و مدعی شد که بخشی از این جریانها در عمل از سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی حمایت میکنند.
عمار علی جان همچنین اعلام کرد که برای شرکت در مراسم تشییع در ایران، به دعوت یکی از گروههای چپگرای ایرانی به تهران سفر کرده است. به گفته وی نمایندگانی از احزاب کمونیست و سوسیالیست کشورهای مختلف از جمله لبنان، فلسطین، آمریکا، ایتالیا، چین، کوبا، روسیه، ونزوئلا، برزیل، کنیا و آفریقای جنوبی نیز در این مراسم حضور داشتهاند.
این فعال سیاسی پاکستانی با تأکید بر اینکه تضاد اصلی در غرب آسیا، سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی بر منطقه است، مدعی شد که سیاستهای واشنگتن طی دهههای گذشته در کشورهایی مانند فلسطین، عراق، سوریه، لیبی، یمن، کوبا، ونزوئلا و لبنان در راستای گسترش نفوذ و سلطه بر منابع و جغرافیای این کشورها دنبال شده است.
وی با اشاره به تحریمهای گسترده علیه ایران، پیشرفتهای علمی، فناوری و زیرساختی این کشور را قابل توجه توصیف کرد و افزود: ایران با وجود فشارهای خارجی توانسته روابط خود را با کشورهایی همچون روسیه، چین و کوبا گسترش دهد و به یکی از محورهای جریانهای ضد امپریالیستی تبدیل شود.
عمار علی جان همچنین حمایت ایران از مقاومت فلسطین را از عوامل اصلی حضور گروههای مختلف مقاومت و جریانهای چپ در مراسم تشییع دانست و تأکید کرد: در شرایط کنونی، اختلافات ایدئولوژیک نباید مانع شکلگیری اتحاد در برابر آنچه وی «سامراج» و «نسلکشی» خواند، شود.
وی در بخش دیگری از پیام خود اظهار داشت: حضورش در تهران ادامه سنت تاریخی چهرههای انقلابی قرن بیستم در حمایت از جبهههای ضد امپریالیستی است و مدعی شد شخصیتهایی مانند فیدل کاسترو، توماس سانکارا، هوگو چاوز و نلسون ماندلا نیز بر ضرورت مقابله با سلطهطلبی تأکید داشتهاند.
این فعال سیاسی پاکستانی در پایان خاطرنشان کرد: ایران در برابر آنچه «تهاجم امپریالیستی» خواند ایستادگی کرده و اظهار داشت که مردم ایران باید خود درباره مسائل داخلی کشورشان تصمیم بگیرند.
عمار علی جان همچنین تأکید کرد که حضورش در تهران را نشانه همبستگی با مردم ایران در شرایط جنگی میداند.