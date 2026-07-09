مراسم تشییع پیکر «قائد شهید امت» در مشهد _ ۳

مشهد الرضا امروز میزبان زائران مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب با حضور گسترده مردم، مسئولان، شخصیت‌های کشوری و لشکری و میهمانان داخلی و خارجی است.

عکاس : کبری رضایی