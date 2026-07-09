صد و سی شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، به صحنه‌ای از سوگ، وفاداری و تجدید میثاق با رهبر شهید انقلاب تبدیل شد.

۱۳۰ شب؛ میدان ۲۲ بهمن ایلام، روایت ادامه‌دار عشق به رهبر شهید

۱۳۰ شب؛ میدان ۲۲ بهمن ایلام، روایت ادامه‌دار عشق به رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ۱۳۰ شب از آن روز می‌گذرد که مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن گرد هم آمده‌اند؛ اما این شب، حال و هوایی دیگر داشت. شب وداعی که در جای جای این سرزمین، عاشقان را به سوگ نشاند.

ایلامی‌ها این بار نیز با چشمانی بارانی و دل‌هایی استوار، در میدان حاضر شدند تا نشان دهند که اگرچه در مسیر بدرقه نبودند، اما دل‌هایشان با کاروان عشق هم‌نواست.

مردم ایلام، از پیرمردان تا نوجوانان، با سینه‌ای پر از عشق و چشمانی خیس از غم، بر ادامه راه رهبر شهید پای فشردند و فریاد زدند که راهش، راهِ عزت، آزادگی و استکبارستیزی است.

۱۳۰ شب، میدان ۲۲ بهمن ایلام نه فقط یک مکان، که نماد ارادتی شد که هر شب تازه‌تر می‌شود. مردمی که می‌دانند وداع، پایان نیست؛ آغازی است برای مسیری که هرگز تمام نمی‌شود.