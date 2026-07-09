رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: پس از پایان مراسم تشییع مسیر ملک‌آباد برای تسهیل خروج خودرو‌ها به‌صورت مقطعی یک‌طرفه خواهد شد و زمان اجرای این محدودیت متناسب با پایان مراسم و وضعیت تخلیه بار ترافیکی تعیین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به افزایش چشمگیر تردد هموطنان به سمت مشهد مقدس برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید،گفت: از روز گذشته محور‌های منتهی به مشهد به ویژه مسیر‌های سمنان-مشهد و قوچان-مشهد با ترافیک سنگین و پرحجم مواجه بودند، اما با مدیریت میدانی پلیس و تقسیم مناسب جریان سفر، شرایط تردد تحت کنترل قرار دارد.

وی با اشاره به اختلال ایجادشده در بخشی از مسیر ریلی در محدوده کاشمر بر اثر اصابت پرتابه، تصریح کرد: با همکاری مجموعه راه‌آهن و ناوگان اتوبوسرانی، مسافران قطار در ایستگاه ابومسلم از قطار پیاده شده و با اتوبوس‌های پیش‌بینی‌شده در مسیری حدود ۱۸ تا ۱۹ کیلومتر به ایستگاه تربت منتقل می‌شوند تا مجدداً سفر خود را با قطار ادامه دهند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: تمامی تمهیدات لازم برای جابه‌جایی مسافران اندیشیده شده و هیچ‌گونه نگرانی بابت ادامه سفر، رسیدن به مقصد و انتقال زائران وجود ندارد.

سردار کرمی اسد از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های منتهی به مشهد خبر داد و گفت: علاوه بر ممنوعیت تردد ناوگان سنگین در چهار محور ورودی شهر، پس از پایان مراسم نیز مسیر ملک‌آباد برای تسهیل خروج خودرو‌ها به‌صورت مقطعی یک‌طرفه خواهد شد و زمان اجرای این محدودیت متناسب با پایان مراسم و وضعیت تخلیه بار ترافیکی تعیین می‌شود.

وی با توصیه به رانندگان و زائران تصریح کرد: هموطنانی که از استان‌های دوردست عازم مشهد هستند، حتماً از ظرفیت موکب‌های بین‌راهی برای استراحت استفاده کنند تا از بروز خستگی و خواب‌آلودگی جلوگیری شود. با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، شب گذشته ورود زائران به مشهد بدون وقوع حادثه انجام شد و انتظار می‌رود در مسیر بازگشت نیز همین توصیه‌ها مورد توجه قرار گیرد.