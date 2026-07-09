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رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در پی انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای به ریاست قوهی قضائیه برای یک دوره دیگر، پیام تبریکی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در پی انتصاب ریاست قوهی قضائیه ، سازمان بسیج اساتید کشور پیام تبریکی صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
محضر شریف ریاست محترم قوهی قضائیه جمهوری اسلامی ایران حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژهای (مدظلهالعالی)
سلام علیکم
با تقدیم احترامات فائقه، ضمن تبریک انتصاب مجدد جنابعالی به ریاست دستگاه قضایی کشور بدستان مبارک رهبر محبوب و فرزانهی انقلاب اسلامی که نشانهی کارآمدی مؤثر، تجارب ارزشمند، مواضع انقلابی، قاطعیت قضایی و صلابت مدیریتی، بهویژه رضایت معظمله از عملکرد درخشان و همگرایی سنجیده با سایر قوا میباشد، توفیقات روزافزون دستگاه قضایی کشور در تحقق منویات مقام معظم رهبری (حفظهالله) و امام شهید امت (رضوانالله تعالی علیه) را از درگاه ایزد منان خواهان و خواستاریم.
با عنایت به ارتقاء سطح کنشگری نظام اسلامی در تراز قدرتهای بزرگ جهانی که مدد الهی و هدایتهای پیامبرگونهی امام شهیدمان (رض) صورت پذیرفته و ملت بزرگ ایران در طول چهار ماه گذشته عظمت، شکوه، مقاومت و وفاداری خویش را اثبات و در جریان وداع و تشیع امام شهیدمان به اوج رساندند و نشان دادند که مستحق خدماتی بیش از این هستند، لذا سازمان بسیج اساتید کشور به پشتوانهی استادان بسیجی دلسوز و متخصص در حوزههای قضایی و حقوقی، آمادگی خویش را به منظور پیشبرد اهداف و برنامههای جنابعالی در زمینههای مختلف من جمله موارد زیر اعلام میدارد:
۱. اقامهی دعاوی در دادگاههای ذیصلاح بینالمللی جهت انتقام خون شهدای والامقام جنگ تحمیلی دوم و سوم، خاصه خون پیشوای بزرگ مسلمین جهان و رهبر عظیمالشان ملت ایران؛
۲. احقاق حقوق تضییعشدهی ملت شریف ایران در اثر تجاوزگری مجریان بینالمللی و جنایات جنگی رژیم مستکبر و یاغی آمریکا و رژیم کودککش صهیونیستی؛
۳. بهکارگیری فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، در روند پیشگیری از وقوع جرم، دادرسی، ابلاغ، تعقیب مجرمین، اجرای احکام و مشاورههای قضایی؛
۴. کمک به روند اصلاح و بازسازی دروندستگاهی قوهی قضائیه که با تدابیر جنابعالی به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافته است؛
۵. تسریع در اجرای سند تحول قضایی تا حصول نتایج مثبت آن و کسب رضایت عمومی از دستگاه قضایی؛
۶. دسترسی آسان مردم به شاخصههای عدالت، بهویژه مواهب طبیعی و فرصتهای شغلی و سرمایهگذاری اقتصادی؛
۷. تشدید و سرعتبخشی به مقابله با مفسدان اقتصادی، رانتخواران، رشوهگیران تا احساس امنیت قضایی در عامهی مردم؛
۸. مدیریت فضای مجازی و مقابله با رهاشدگی رسانهای کشور؛
۹. برخورد قاطع با اخلالگران امنیت روانی جامعه و اختلافآفرینانی که بدون هیچ مستند و مدرکی به اتحاد مقدس ملت لطمه میزنند.
در خاتمه، با آرزوی توفیق جنابعالی و همکاران در دستیابی به قوهی قضائیهی مطلوب، یادآوری میگردد این سازمان با تشکیل چندین کارگروه تخصصی در زمینههای حقوق اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، بینالملل، پیشگیری از وقوع جرم، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قانون و ... تاکنون موفق به تهیهی بستههای سیاستی، اقدام به آسیبشناسی و ارائهی راهکارهای عملیاتی در زمینههای مختلف نموده است که گزارش آن جهت تقدیم آماده شده است.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته