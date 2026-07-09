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کارشناس مسئول پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی لرستان از اهدای اعضای بدن زنده یاد مرتضی احمدی، جوان ۳۶ ساله الیگودرزی به سه بیمار نیازمند خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محمدشریف مالمیر گفت: اهدای اعضای حیاتبخش زنده یاد مرتضی احمدی، جوان ۳۶ ساله الیگودرزی که به علت سقوط از ارتفاع دچار مرگ مغزی شده بود به سه بیمار نیازمند جان دوباره بخشید.
وی افزود: پس از تائید مرگ مغزی این بیمار و رضایت، از خودگذشتگی و همراهی خانواده، سه عضو حیاتی (کلیه ها، کبد) روز گذشته به این سه بیمار نیازمند و چشمانتظار دریافت اعضای پیوند اهدا شد.
کارشناس مسئول پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه بیمارستانهای محدودی در کشور دارای اتاق عمل پیوند هستند اظهارکرد: بیماران دارای شرایط اهدای عضو با تکمیل پرونده و کسب رضایت خانواده به استانهای دارای بیمارستانهای تخصصی این عمل، اعزام میشوند.
مالمیر افزود: به طور معمول هشت ارگان فرد دچار مرگ مغزی، قابل پیوند است که این رقم در برخی موارد با احتساب بافت و نسوج بیشتر میشود، اما رضایتگیری از برخی خانوادهها همچنان به دلیل شرایط خاصی که دارند سخت است و اعضایی که میتواند جان بیماران را نجات دهد دفن میشود.
وی با قدردانی از خانوادههای افراد اهداکننده گفت: عمل اهدا و برداشت عضو در بیمارستانهای دولتی و کاملاً رایگان انجام میشود و خانوادههایی که برای اهدا عضو رضایت میدهند هیچگونه مبلغی دریافت نمیکنند.