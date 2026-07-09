طنین فریادهای خونخواهی رهبر شهید انقلاب در شهرستان بهمئی
مردم انقلابی شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد بار دیگر بر انتقام خون پاک آقای شهید ایران و بیعت با رهبر معظم انقلاب تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد؛ همزمان با تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، اجتماع گسترده و خودجوش مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار شهرستان بهمئی برگزار شد. اقشار مختلف مردم با حضور پرشور خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت آیتالله خامنهای، قائد و امام شهید کشورمان، با سردادن شعارهای حماسی و انقلابی، بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی، شهدا و ارزشهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند. در این اجتماع باشکوه، خانوادهها، جوانان، پیشکسوتان و اقشار مختلف جامعه با حضور یکپارچه خود، صحنههایی از همدلی، وحدت و انسجام ملی را به نمایش گذاشتند و با اجرای برنامههای معنوی، ارادت خود را به مقام شامخ رهبر و امام شهید کشور ابراز کردند. حضور گسترده و پرشور مردم شهرستان بهمئی در این مراسم، جلوهای از وفاداری، بصیرت و همبستگی مردم این دیار در پاسداشت مقام شامخ رهبر شهید کشورمان و تداوم راه پرافتخار شهدا را به نمایش گذاشت.