به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ جوشن سهرابی بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی دشتستان با اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق فعالیت قاچاقچیان، موفق به شناسایی دو دستگاه تریلی تانکردار حامل سوخت قاچاق شدند که بلافاصله توقیف و در بازرسی از آنها ۲۵ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه کشف گردید.

وی افزود: میزان سوخت کشف شده حدود ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است که در راستای مبارزه با قاچاق کالا و حفظ منابع ملی، پرونده آن تکمیل و دو متهم در این رابطه دستگیر شدند.