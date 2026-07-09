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مردم عزادار شهرستان های استان تهران یکصد و سی امین تجمعات شبانه را در حالی برگزار کردند که با سردادن شعار «یا لثارات الخامنهای» خونخواهی رهبر شهید را مطالبه میکنند و بر ادامه راه پر نور ایشان تاکید دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت کنندگان دراجتماعات شب گذشته ی استان تهران با سینهزنی، عزاداری، تجمعات حماسی خود را مجالی دیگر بار برای ابراز ارادت و وفاداری به آرمانهای شهدا و انقلاب اسلامی قرار دادند و تاکید کردند حضور پر شور ملت در بدرقه امام شهید امت، نشانه ادامه دار بودن راه و آرمانهای آن شهید مقاومت است.