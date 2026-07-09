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موج خونخواهی در مشهد، خیابان امام رضا (ع) سرخ پوش شد

یوسف سلامی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از بام مشهد گزارش می‌دهد که خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی مملو از جمعیتی است که از ساعات پیش برای تشییع پیکر‌های مطهر شهیدان حضور یافته‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۸- ۱۴:۳۰
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برچسب ها: تشییع پیکر شهید ، رهبر شهید ، مشهد مقدس
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