نمایندگان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با تمجید از عملکردایران در کشف محموله‌های متامفتامین با منشأ افغانستان، بر نقش مؤثر ایران در مقابله با قاچاق فراملی مواد مخدر و ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، الکساندر فدولوف، سرپرست دفتر منطقه‌ای مواد مخدر و جرم سازمان ملل در تاشکند، در نشستی که با موضوع کشف محموله‌های متامفتامین با منشأ افغانستان و با حضور مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و نمایندگان UNODC در تهران برگزار شد، گفت: کشفیات سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، ابعاد پیچیده فعالیت شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق مواد مخدر را نشان می‌دهد.

وی افزود: این دستاورد‌ها تنها بیانگر توان عملیاتی نیست، بلکه نشان‌دهنده تعهد، حرفه‌ای‌گری و فداکاری نیرو‌های ایرانی در حفاظت از امنیت و سلامت عمومی است.

فدولوف با اشاره به اینکه ایران سال‌ها در خط مقدم مقابله با قاچاق مواد مخدر از مبدأ افغانستان قرار داشته است، اظهار کرد: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل از فشار و مسئولیت سنگینی که بر دوش نهاد‌های ایرانی قرار دارد آگاه است و تلاش‌های نیرو‌های مبارزه با مواد مخدر را ارج می‌نهد.

وی با هشدار نسبت به گسترش تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی، به‌ویژه متامفتامین، تأکید کرد: شبکه‌های قاچاق فراملی از فناوری و شرایط ناپایدار منطقه‌ای برای توسعه فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند و هیچ کشوری به تنهایی قادر به مقابله با این تهدید نیست؛ از این رو، همکاری بین‌المللی، تبادل اطلاعات و اقدامات هماهنگ ضرورتی انکارناپذیر است.

سرپرست دفتر منطقه‌ای UNODC همچنین گفت این نهاد همچنان از کشور‌های عضو در حوزه‌هایی مانند مدیریت مرزها، مقابله با قاچاق مواد مخدر، کنترل پیش‌سازها، پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و تقویت نظام عدالت کیفری حمایت خواهد کرد و همکاری با ایران در این زمینه ادامه می‌یابد.

در ادامه این نشست، فائقی، نماینده دفتر UNODC در تهران، نیز با قدردانی از میزبانی ستاد مبارزه با مواد مخدر، اظهار کرد: کشفیات انجام‌شده نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر، تخصص و فداکاری نیرو‌های عملیاتی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.

وی افزود: اقدامات ایران علاوه بر تأمین امنیت داخلی، نقش مهمی در ارتقای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا می‌کند و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل همچنان از توسعه همکاری‌های فنی، تبادل دانش و تقویت ظرفیت‌های مشترک با جمهوری اسلامی ایران حمایت خواهد کرد.