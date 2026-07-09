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سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تحویل حدود ۷۱ هزار تن گندم تولیدی کشاورزان استان به مراکز خرید دولتی خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زبست خبرگزاری صداوسیما اسداله تیمورییانسری با اعلام این خبر افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷ درصد افزایش داشته و با پرداخت ۲۷۴ میلیارد تومان از مطالبات، امید به تحقق خرید ۱۰۰ هزار تن گندم وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه علیرغم کاهش تحویل گندم در عموم استانها به دلایل مختلف، کشاورزان مازندرانی ۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته محصول خود را به مراکز خرید تحویل دادهاند، افزود: ۸۳ درصد از این حجم به سیلوها و کارخانجات آرد و ۱۷ درصد نیز به مراکز خرید تعاون روستایی استان اختصاص یافته است
اسداله تیمورییانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، اظهار داشت: تا امروز، حدود ۷۱ هزار تن از گندم تولیدی کشاورزان استان به دولت تحویل شده است.
تیمورییانسری افزود: با پرداخت حدود ۲۷۴ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان و امید به تسریع در پرداخت توسط دولت محترم، پیشبینی میشود که تحویل گندم به مراکز خرید به بیش از ۱۰۰ هزار تن برسد.
تیمورییانسری ضمن تشکر از ادارهکل غله استان به جهت برنامهریزی مناسب در فرآیند خرید، همکاری تنگاتنگ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و مراکز جهاد کشاورزی دهستانها را از عوامل توفیق در جذب حداکثری محصول تولیدی کشاورزان برشمرد.
وی با اشاره به سطح ۶۶ هزار هکتاری زیر کشت گندم در استان، خاطرنشان کرد: پیشبینی اولیه تولید حدود ۱۵۰ هزار تن گندم بود که پایشهای میدانی با توجه به تأمین قابلقبول بذور گواهیشده، کود شیمیایی و شرایط آب و هوایی مناسب، تحقق این میزان تولید را تأیید میکند.
تیمورییانسری در پایان با تأکید بر حمایت از کشاورزان گفت: حمایت همهجانبه از کشاورزان گندمکار نه تنها امنیت غذایی کشور را تضمین میکند، بلکه به احیای روستا زیستی، ماندگاری جمعیت در روستاها و رونق تولید پایدار در مناطق کشاورزی کمک شایانی خواهد نمود.
وی بر ضرورت تداوم سیاستهای تشویقی و تسهیلگری در فرآیند خرید تضمینی به منظور افزایش انگیزه تولیدکنندگان تأکید کرد.