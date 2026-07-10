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به مناسبت روز حماسه و ایثار مردم شهرستان نجفآباد در پنجم اسفند سال ۱۳۶۲ به دیدار رهبر شهید انقلاب رفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این روزها ایران اسلامی شاهد برگزاری آیینهای باشکوه وداع با رهبر شهید است؛ مراسمی که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، صحنههایی ماندگار از همبستگی، قدرشناسی و تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی را رقم زده است.
برای مردم ولایتمدار، این بدرقه تاریخی، یادآور دیدار صمیمانه و ماندگار مردم با رهبر شهید در اسفند ۱۳۶۲ و ۱۳۹۴ است؛ دیداری که در حافظه مردم این دیار بهعنوان یکی از خاطرات ارزشمند سالهای اخیر ثبت شده است.
حسن سالمی دبیر ستاد اعزام دیدار مردمی نجف آباد گفت: ششم اسفند ۱۳۹۴ بیش از ۴ هزار نفر از مردم شهرستان نجف آباد به دیدار پیشوای امت رفتند و در قاب خاطرات مردم این شهرستان به یادگار مانده است.