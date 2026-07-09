به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دهیار روستای نیوان سوق گلپایگان گفت: آزمون کتبی و عملی دریافت گواهینامه آسان موتورسیکلت ویژه روستائیان با حضور ۳۷ نفر از متقاضیان در روستای نیوان سوق گلپایگان برگزار شد و در پایان این آزمون ۳۳ نفر موفق به دریافت گواهینامه موتورسیکلت شدند.

محبوبه مرجانی افزود: روستای نیوان سوق اولین روستا در استان اصفهان است که آزمون دریافت گواهینامه آسان موتورسیکلت در آن برگزار می‌شود.