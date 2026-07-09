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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر تکمیل تجهیزات پزشکی و فنی، بهرهگیری از پزشکان متخصص و مجرب و اجرای ایمنسازی و بهسازی زیرساختهای بیمارستان کیش تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری با هدف رفع چالشها و توسعه زیرساختهای پزشکی بهداشتی کیش، با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دیدار و گفتوگو کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در این دیدار آخرین وضعیت بیمارستان کیش را تشریح و در خصوص تدوین راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات آن با وزیر بهداشت گفتوگو کرد.
هر دو با توجه به جایگاه ویژه بیمارستان کیش و شرایط خاص جغرافیایی کیش، بر ضرورت تسریع در اجرای برنامههای توسعهای حوزه سلامت تأکید کردند.
تأمین و تکمیل تجهیزات پزشکی و فنی مورد نیاز، بهکارگیری پزشکان متخصص و مجرب برای ارتقای خدمات پزشکی بهداشتی و اجرای اقدامات لازم برای ایمنسازی و نوسازی زیرساختهای بیمارستان کیش از مهمترین مصوبههای جلسه بود.