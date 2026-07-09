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دبیر کمیته ملی طبیعتگردی و گردشگری سبز، در کنفرانس بینالمللی «گردشگری سبز چرخشی در کشورهای عضو سیکا» با تشریح سیاستها و اقدامات کشورمان در حوزه گردشگری پایدار، از «پسانداز هویتی» بهعنوان یکی از مهمترین دستاوردهای توسعه گردشگری سبز یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد جهانشاهی ، با ارائه ابتکار «گره سبز»، شکلگیری یک حرکت مشترک میان کشورهای عضو برای ترویج الگوهای مسئولانه سفر، حفاظت از طبیعت و تقویت مشارکت جوامع محلی را خواستار شد.
دبیر کمیته ملی طبیعتگردی و گردشگری سبز کشور ، به نمایندگی از وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در کنفرانس بینالمللی «گردشگری سبز چرخشی در کشورهای عضو سیکا» که به میزبانی آژانس گردشگری دولتی جمهوری آذربایجان و در چارچوب ریاست این کشور بر سازمان سیکا (CICA) در شهر باکو برگزار شد، حضور یافت و دیدگاهها و تجارب کشورمان در حوزه توسعه گردشگری پایدار را تشریح کرد.
این کنفرانس با حضور بیش از ۱۲۰ شرکتکننده، شامل هیئتهای عالیرتبه از ۱۸ کشور عضو سیکا، مدیران و مسئولان حوزه گردشگری، نمایندگان سازمانهای دولتی، دانشگاهها، فعالان صنعت مهماننوازی و سازمانهای مردمنهاد برگزار شد و به بررسی راهکارهای توسعه گردشگری سبز با رویکرد اقتصاد چرخشی اختصاص داشت.
برنامههای این رویداد در قالب پنلهای تخصصی و نشستهای کارشناسی، موضوعاتی همچون زیرساختهای اقتصاد چرخشی، الگوهای نوین کسبوکار، پایداری مالی، بهرهگیری از ظرفیت جوامع محلی و ارتقای زنجیره ارزش در مقاصد گردشگری را مورد بحث و بررسی قرار داد و بستری برای تدوین پیشنهادهای اجرایی و تقویت همکاریهای چندجانبه میان کشورهای عضو فراهم کرد.
در آیین افتتاحیه این کنفرانس، دبیرکل سیکا، با تاکید بر جایگاه راهبردی گردشگری در تقویت همکاریهای منطقهای، این حوزه را بخشی جداییناپذیر از دستورکار کلان سیکا در زمینههای تجارت، حملونقل، سرمایهگذاری، تحول دیجیتال و دیپلماسی فرهنگی دانست و گفت : جمهوری آذربایجان در دوره ریاست خود، توسعه گردشگری سبز را به یکی از اولویتهای اصلی همکاریهای منطقهای تبدیل کرده و پروژه «گردشگری سبز چرخشی» را بهعنوان یکی از دستاوردهای عملی این رویکرد دنبال میکند.
خیرات ساریبای همچنین این کنفرانس را بستری مؤثر برای تبادل تجربه، انتقال دانش و تدوین پیشنهادهای عملی بهمنظور گسترش همکاریهای آینده میان کشورهای عضو سیکا توصیف کرد.
دبیر کمیته ملی طبیعتگردی و گردشگری سبز ایران نیز در پنل تخصصی «گردشگری سبز و مزیتهای آن در توسعه مقاصد بومی» که با حضور مدیر برنامههای ملی شورای جهانی گردشگری پایدار (GSTC) و نمایندگان کشورهای اردن و روسیه برگزار شد، به تبیین سیاستها، ظرفیتها و تجربیات جمهوری اسلامی ایران در توسعه گردشگری سبز پرداخت.
محمد جهانشاهی با اشاره به اقدامات انجامشده در کشور برای نهادینهسازی اصول گردشگری پایدار، تاکید کرد که دستاوردهای این رویکرد به منافع اقتصادی یا حفاظت از محیطزیست محدود نمیشود، بلکه آثار عمیق اجتماعی و فرهنگی آن، نقشی تعیینکننده در حفظ سرمایههای هویتی جوامع ایفا میکند.
وی با بیان اینکه تداوم دانش بومی، تقویت عناصر هویت فرهنگی، انتقال میراث ناملموس و تحکیم پیوند میان نسلها از مهمترین ثمرات گردشگری پایدار است، این مجموعه ارزشها را «پسانداز هویتی» جوامع توصیف کرد و هشدار داد که بیتوجهی به اصول پایداری در توسعه گردشگری، این سرمایه ارزشمند را با تهدیدهای جدی مواجه خواهد کرد.
جهانشاهی همچنین به بخشی از برنامههای در حال اجرای جمهوری اسلامی ایران در حوزه گردشگری سبز اشاره کرد و تدوین و اعطای «نشان سبز» به هتلهای پیشرو، توسعه بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه انرژی خورشیدی و طراحی استانداردهای ملی مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی در مراکز اقامتی را از مهمترین اقدامات کشور در این مسیر برشمرد.
دبیر کمیته ملی طبیعتگردی و گردشگری سبز کشور ابتکار «گره سبز» را به کشورهای عضو سیکا پیشنهاد کرد؛ طرحی که با هدف ترویج الگوهای مسئولانه سفر، کاهش تولید پسماند، حفاظت از منابع طبیعی، ارتقای فرهنگ محیطزیستی گردشگران و تقویت مشارکت جوامع محلی طراحی شده و میتواند به عنوان یک کمپین مشترک منطقهای، زمینهساز همافزایی کشورهای عضو در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای تابآوری مقاصد گردشگری باشد.