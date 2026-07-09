به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرهنگ محمد رستمی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل در حوزه استحفاظی شهرستان لارستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس این فرماندهی قرارگرفت.

او افزود: ماموران تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و اطلاعاتی یک نفر سارق را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لارستان در پایان بیان کرد: متهم در بازجویی به عمل آمده به ۱۰ فقره سرقت کابل اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد.