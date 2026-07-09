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همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای، از ترجمه انگلیسی کتاب یک پدر دلسوز در مالزی رونمایی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ همزمان با ششمین روز برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای، آیین رونمایی از ترجمه انگلیسی کتاب «یک پدر دلسوز» در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور برگزار شد.
این اثر که به همت انتشارات بینالمللی نخل سبز و با مساعدت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی منتشر شده، روایتهایی از زندگی، شخصیت، و سیره رهبری شهید را در قالبی روان و مستند برای مخاطبان ارائه میکند.
سخنرانان در این آیین، ضمن اشاره به وداع تاریخی با امام شهید و حضور میلیونی مردم، دیدگاههای خود را درباره شخصیت و جایگاه رهبر شهید بیان کردند و از نقش ایشان در رهبری جمهوری اسلامی ایران، تقویت جبهه مقاومت و تأثیرگذاری ایشان در جهان اسلام سخن گفتند.
رونمایی از این اثر در شرایطی صورت میگیرد که مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی همچنان در کانون توجه افکار عمومی و رسانههای منطقه قرار دارد.
دستاندرکاران ابراز امیدواری کردهاند، انتشار اثر «یک پدر دلسوز» بتواند زمینه آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان این منطقه با زندگی، اندیشهها و خدمات رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران را فراهم سازد.