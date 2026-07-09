معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از اعزام ۳ هزار و ۹۸۸ زائر با ۳۴۶ سفر ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مشهد مقدس برای وداع با قائد امت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از اعزام ۳ هزار و ۹۸۸ زائر با ۳۴۶ سفر ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مشهد مقدس برای وداع با قائد امت خبر داد.

مصطفی قدمی با اشاره به تمهیدات ویژه برای تسهیل در اعزام دلدادگان به منظور شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید، گفت: این سفر‌ها با ایمنی کامل و در سریع‌ترین زمان ممکن، با نظارت مستقیم کارشناسان اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان انجام شده است.

وی با تأکید بر رعایت پروتکل‌های ایمنی در طول سفر‌های طولانی‌مدت، افزود: تمامی این سفر‌ها با رعایت استاندارد‌های فنی ناوگان حمل‌ونقل و با نظارت کارشناسان صورت گرفته است تا امنیت جانی مسافران در مسیر‌های پرتردد تضمین گردد.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری مازندران گفت: این اداره کل تمامی ظرفیت‌های خود را بسیج کرده است تا بار این سفر طولانی بر دوش زائران سبک‌تر شود و آنان تنها دغدغه‌ی رسیدن به حریم یار و شرکت در مراسم باشکوه تشییع را داشته باشند.

قدمی در پایان با تأکید بر نقش نهاد‌های اجرایی در پشتیبانی از سلامت و امنیت ترددها، افزود: در راستای حضور فعالانه و عزاداری شهروندان استان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، اقدامات لازم جهت سازماندهی تردد‌ها صورت گرفته است.