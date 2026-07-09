



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ استاندار فارس در نشست نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزش و پرورش فارس گفت: از ۶۰۰ طرح مدرسه سازی و بهسازی مدارس ۳۸۳ طرح به پایان رسیده است و در صورت تحقق اعتبار تا پایان امسال همه مدارس مورد نیاز استان تأمین می‌شود

امیری با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز نوسازی و وبهسازی مدارس از منابع مختلف تأمین می‌شود، به فرمانداران استان دستور داد بخشی از اعتبارات شهرستان‌ها را به این نهضت اختصاص دهنداستاندار فارس گفت بخش مولدسازی یا همان تامین اعتبار از طریق فروش واحد‌های مازاد آموزش و پرورش سهم بسزایی در نوسازی و بسازی مدارس دارد

با مصوبه‌های مربوط این بخش هم تسریع می‌شود

استان فارس با حدود یک میلیون نفر جمعیت دانش آموزی به اندازه ۱۲ استان کشوردر طرح در نهضت توسعه عدالت فضا‌های آموزشی موفق عمل کرده است

سرانه استاندارد فضا‌های دانش آموزی بر اساس برنامه هفتم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۷، ۶ متر و ۱۰ سانتی‌متر مربع باشد که این سرانه در استان فارس و ویژ ویژ شهر شیراز در مقطع ابتدایی ۳ متر مربع است

در صورت تامین اعتبار پایان سال ۱۴۰۵ به این سرانه دست پیدا می‌کنیم .