پخش زنده
امروز: -
۵۱ محکوم متواری در طرحهای عملیاتی پلیس آگاهی اصفهان دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: با برنامه ریزیهای انجام شده و اقدامات مؤثر کارآگاهان پلیس آگاهی استان، ۵۱ نفر از محکومان غایب و متواری در اجرای طرحهای عملیاتی شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ حسن علی اکبری افزود: از مجموع افراد دستگیرشده، ۳۷ نفر مرتبط با جرائم سرقت، ۶ نفر در زمینه جعل و کلاهبرداری و ۸ نفر نیز مرتبط با دیگر جرائم بودند که پس از تشکیل پرونده برای اجرای اقدامات قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به این که شناسایی و دستگیری محکومان غایب و متواری نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرائم به ویژه سرقت دارد، افزود: پلیس آگاهی استان با عزم راسخ و بهره گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی، اجرای اینگونه طرحها را با جدیت ادامه خواهد داد.