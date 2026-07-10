به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ خورشید گزدرازی افزود: تنوع‌بخشی به بازار‌های هدف و تقویت جایگاه ایران در تجارت منطقه‌ای و اقتصاد دریامحور از دیگر اهداف توسعه تجارت با قطر است.

وی بیان کرد: روابط اقتصادی ایران و قطر طی سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته و این فرصت ارزشمند باید با برنامه‌ریزی، توسعه زیرساخت‌های تجاری و افزایش تعامل میان فعالان اقتصادی دو کشور بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

گزدرازی یادآور شد: امروز تجارت با قطر تنها به صادرات کالا محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به بستری برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری مشترک، ترانزیت کالا و حضور گسترده‌تر محصولات ایرانی در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و قطر با اشاره به جایگاه راهبردی بنادر این کشور گفت: بندر حمد و بندر الرویس از مهم‌ترین مراکز لجستیکی و تجاری منطقه خلیج فارس محسوب می‌شوند و به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های پیشرفته، ظرفیت مناسبی برای انتقال، توزیع و ترانزیت کالا‌های ایرانی به بازار‌های جنوب شرق آسیا، آفریقا و حتی برخی کشور‌های حوزه اقیانوس هند دارند.

گزدرازی بیان کرد: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش داده، سرعت دسترسی به بازار‌های هدف را افزایش دهد و زمینه رقابت‌پذیری بیشتر کالا‌های ایرانی را در بازار‌های بین‌المللی فراهم کند.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشور قطر از طریق بنادر استان بوشهر و به‌ویژه بنادر بوشهر و دیر انجام می‌شود که این موضوع بیانگر نقش بی‌بدیل این استان در توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور است.

رئیس اتاق مشترک ایران و قطر ادامه داد: وجود تجار با سابقه، نزدیکی جغرافیایی، خطوط دریایی فعال و ظرفیت‌های مناسب بندری، بوشهر را به اصلی‌ترین دروازه صادرات کالا به قطر تبدیل کرده و این مزیت باید با حمایت دولت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل دریایی بیش از پیش تقویت شود.

وی اظهار داشت: افزایش تعداد شناورها، توسعه خطوط منظم کشتیرانی، تسهیل تشریفات گمرکی، کاهش زمان ترخیص کالا، توسعه انبار‌های صادراتی و استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند تجارت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رشد مبادلات اقتصادی میان ایران و قطر منجر شود.

گزدرازی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور گفت: اتاق مشترک ایران و قطر تلاش می‌کند با برگزاری نشست‌های تخصصی، اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری، ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی و شناسایی نیاز‌های بازار قطر، زمینه افزایش صادرات کالا‌های ایرانی را فراهم کند.

وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین نیاز‌های امروز، شناخت دقیق بازار قطر و تولید متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان این کشور است؛ زیرا موفقیت در بازار‌های صادراتی تنها با تولید محصول باکیفیت، بسته‌بندی مناسب، رعایت استاندارد‌های بین‌المللی و استمرار در تأمین کالا امکان‌پذیر خواهد بود.

گزدرازی افزود: بازار قطر ظرفیت بالایی برای محصولات غذایی، مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی، آبزیان، میوه و تره‌بار، صنایع‌دستی و سایر کالا‌های تولیدی ایران دارد و حضور مستمر در نمایشگاه‌های تخصصی، نقش مهمی در تثبیت جایگاه کالا‌های ایرانی در این بازار خواهد داشت.