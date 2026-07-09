به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، میلیون ها نفر از زائران آقای شهید امت باحضور در خیابان امام رضای مشهد امام شهید و مجاهد شان را تشییع می کنند.

خیابان امام رضا علیه سلام و شهر مشهد مقدس تا کنون چنین سیل جمعتی را در هیچ یک از دوران تاریخ معاصر و گذشته خود درک نکرده است.

حضور میلیونی عاشقان امامت و ولایت در مشهد گواه اکرام و احترام به ایشان و ولایت فقیه است.

پیکر مطهر رهبر شهید ایران و خانواده ایشان بر دستان مردم مومن و ولایت مدار ایران در خیابان امام رضا (ع) تشییع و تا بارگاه امام هشتم حمل می شود پس از تشییع نماز بر پیکر ایشان در صحن پیامبر اعظم اقامه خواهد شد در پایان مراسم پیکر مطهر آقای شهید ایران و اهل بیت شان در حرم رضوی دفن خواهد شد و آرام می گیرند.