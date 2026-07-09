حماسه تاریخی بی‌نظیری که در ارض مقدس عراق رقم خورد، اندوه بزرگ عروج ملکوتی رهبر مجاهد شهیدمان را به طوفانی از عزت، اقتدار و بیداری تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ پیکر مطهرقائد شهید امت پس از ۱۲ ساعت بدرقه و تشییع در کربلای معلی، بامداد امروز وارد بین‌الحرمین شد و آیین تشییع تا ساعت ۵ صبح ادامه یافت.

وداعی که در آن عراقی ها فریاد می زدند این روز غرور آفرین و افتخار آفرین ترین روز تاریخ ماست. حالا برای فرزندان و نسل های آینده مان روایت هایی بی شمار از امروز خواهیم داشت.

ساعت ها چشم انتظاری مردم دل داده و بی تاب در گوشه گوشه کربلای معلا حکایت از مشتاقان آقایی است که مجاهدانه شهید شد.

اینگونه بود که ملت بزرگ عراق؛ در میزبانیِ گرم و برادرانه در وداع با قائد شهید امت و پرچمدار آزادگی حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (ره) به نمایش گذاشتند و با برگزاری باشکوهِ آیین وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید در کربلا و نجف، با مشارکت مردم عزیز و مقاوم از شیعیان و اهل سنت جلوه‌ای کم‌نظیر از امید، عشق و وحدت را به تصویر کشید.