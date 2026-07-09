به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: باغ بزرگ مشاهیر اصفهان به‌عنوان یکی از طرح‌های شاخص شهری در منطقه ۵ شهرداری اصفهان با وسعت ۲۲ هکتار در حال احداث است و با هدف معرفی ارزش‌ها، دستاورد‌ها و زندگی مشاهیر و مفاخر این شهر طراحی و اجرا می‌شود.

امیرعباس رحمتی ادامه داد: این طرح با اعتبار بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان، تاکنون ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و پس از بهره‌برداری به‌عنوان یک مجموعه خانواده‌محور و فرهنگی-تفریحی، ظرفیت‌های گسترده‌ای را برای شهروندان و گردشگران فراهم خواهد کرد.

وی گفت: امکانات متنوعی در این مجموعه از جمله زمین فوتبال، زمین بسکتبال، زمین بازی کودکان، مسجد، فروشگاه صنایع دستی، کافه‌کتاب، میدان مرکزی، موزه، کوشک ۱۲ هزار متر مربعی و سالن تئاتر با ظرفیت ۴۵۰۰ نفر پیش بینی شده است.

امیرعباس رحمتی ادامه داد: در بخش‌های مختلف این مجموعه، ۶۰ نفر از مشاهیر و مفاخر اصفهان معرفی خواهند شد تا شهروندان و بازدیدکنندگان ضمن آشنایی با هویت تاریخی و فرهنگی شهر، با نقش و جایگاه این چهره‌های اثرگذار در حوزه‌های مختلف نیز آشنا شوند.