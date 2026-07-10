کارشناس سلامت کودکان مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: با آغاز فصل تابستان و افزایش حضور کودکان در محیط‌های تفریحی و آبی، توجه به پیشگیری از سوانح و حوادث اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سارا احمدزاده گفت: در فصل تابستان به دلیل گرایش بیشتر خانواده‌ها به شنا و تفریحات آبی، احتمال بروز حوادثی مانند غرق‌شدگی، آسیب‌های ناشی از بازی در آب و سایر سوانح افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به‌ضرورت مراقبت بیشتر والدین در این ایام گفت: در فصل تابستان بسیاری از کودکان برای شنا به استخرها، رودخانه‌ها و مناطق آبی مراجعه می‌کنند و در صورت نبود نظارت کافی، احتمال بروز حوادث ناگوار وجود دارد. به همین دلیل آگاهی خانواده‌ها و رعایت نکات ایمنی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از این حوادث داشته باشد.

احمدزاده تأکید کرد: نظارت مستقیم والدین هنگام شنا، استفاده از وسایل ایمنی مناسب برای کودکان، پرهیز از شنا در مناطق غیر ایمن و آموزش نکات ایمنی به کودکان ازجمله اقداماتی است که می‌تواند از بروز حوادث جلوگیری کند.

کارشناس سلامت کودکان مرکز بهداشت شهرستان بوشهر بیان کرد: با افزایش آگاهی خانواده‌ها و رعایت اصول ایمنی، می‌توان بخش قابل‌توجهی از سوانح و حوادث کودکان در فصل تابستان را پیشگیری کرد و تابستانی ایمن‌تر برای کودکان فراهم ساخت