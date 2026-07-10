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مدیرکل صمت استان بوشهر گفت: استان بوشهر ۲.۷ میلیارد تن ذخایر معدنی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله کشاورز افزود: با رویکرد جدید توسعه زنجیره تولید و با هدف پیشگیری از خامفروشی، بخشی از آنها در دست بهرهبرداری و استفاده در چرخه اقتصادی است.
وی بیان کرد: سالانه ۳۰ میلیون تن از ذخایر معدنی این استان استخراج میشود.
کشاورز ادامه داد:تاکنون ۲۵۳ معدن در استان شناسایی شده که از این تعداد ۱۸۷ معدن فعال هستند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: از سال گذشته تاکنون ۳۳ واحد معدنی غیرفعال با حمایتهای لازم به چرخه تولید بازگشتهاند که این اقدام نقش موثری در اشتغالزایی و بهبود شاخصهای اقتصادی استان داشته است.
کشاورز با اشاره به لزوم تغییر رویکرد بهرهبرداری از معادن گفت: با هدف پرهیز از خامفروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، برنامهریزیهای جدی برای اکتشاف و مطالعه عناصر حیاتی، نادر و کمیاب آغاز شده است.
وی افزود: اگرچه معادن استان پیشتر عمدتاً در حوزه مصالح ساختمانی فعال بودند، اما در حال حاضر شناسایی عناصری نظیر سلستین، فسفات، بوکسیت و همچنین ایجاد واحدهای فرآوری از جمله فروسیلیس که در زنجیره تولید فولاد نقش استراتژیک دارند، با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر یادآور شد: با تداوم سیاستگذاریهای فعلی و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تسهیل و رفع موانع تولید، انتظار میرود روند بهرهبرداری از معادن شتاب بیشتری به خود بگیرد.