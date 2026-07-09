به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فروش مواد مخدر توسط فردی سودجو، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۲۶ رحمت قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی و با هماهنگی قضایی متهم را شناسایی و دستگیر و در بازرسی از وی ۷۸۷ گرم مواد مخدر از نوع هروئین را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با بیان اینکه متهم روانه دادسرا شد، از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت سوداگران مرگ، گزارش آن را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.