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مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب امروز با حضور گسترده مردم، مسئولان، شخصیتهای کشوری و لشکری و میهمانان داخلی و خارجی در مشهد برگزار میشود. این خبر به صورت لحظه به لحظه بهروزرسانی میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز خراسان رضوی، مشهد الرضا امروز میزبان زائران مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب با حضور گسترده مردم، مسئولان، شخصیتهای کشوری و لشکری و میهمانان داخلی و خارجی است.
مراسم تشییع پیکرمطهر قائد شهید امت در مشهد دقایقی پیش با حضور میلیونی عزاداران رهبر مستضعفان جهان آغاز شد.
مراسم تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده گرانقدر ایشان پس از آیین تشییع و اقامه نماز در یکی از رواقهای نزدیک به روضه منوره برگزار خواهد شد.