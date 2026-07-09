مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب در مشهد (۲)

مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب امروز با حضور گسترده مردم، مسئولان، شخصیت‌های کشوری و لشکری و میهمانان داخلی و خارجی در مشهد برگزار می‌شود. این خبر به صورت لحظه به لحظه به‌روزرسانی می‌شود.