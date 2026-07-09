محمود حبیبی کسبی، شاعر، در وداع و سوگ رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمود حبیبی کسبی، شاعر، در وداع و سوگ رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

پدر مهربان ما برخیز!

ما یتیمان داغدار توایم

روی ماهت کجاست؟ دلتنگیم

چند ماه است بی‌قرار توایم

باز برخیز و خطبه‌ای سر کن!

از صدای تو دور باد سکوت

وه چه داغ بلندبالایی!

کیست این سروِ خفته در تابوت؟

ارث اجدادی‌ات شهادت بود

دورتان اهل‌بیت‌تان جمع‌اند

آه مظلوم مقتدر بنگر!

چار پروانه دور یک شمع‌اند

می‌روی زیر بیرق عباس

ای پناه همه خداحافظ

ما فدای شکسته پهلویت

پسر فاطمه خداحافظ

باورم نیست زیر تابوتت

مست همراهی توایم همه

تیغ ما آب‌دیدهٔ اشک است

گرم خون‌خواهی توایم همه

با تو امروز عهد خون بستیم

به دم تیغ بی‌نیام قسم

قاتلت خواب راحتش مرگ است

به سحرگاه انتقام قسم

بین ایمان و کفر سازش نیست

بین ما نهر و بحری از خون است

انتقام شهید خامنه‌ای

فتح خیبر، شکست صهیون است