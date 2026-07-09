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اداره کل هواشناسی استان: اصفهانیها منتظر افزایش دمای هوا باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: براساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی از امروز تا اوایل هفته آینده آسمان استان، صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر و شب وزش باد شدید و امروز و فردا در مناطق شرقی، شمالی و تا حدودی مرکزی استان خیزش گردوخاک گاهی طوفان گردوخاک و کاهش دید و کاهش کیفیت هوا انتظار میرود.
مینا معتمدی، با بیان اینکه دمای هوا ۲۴ ساعت آینده ۱ تا ۲ درجه سانتیگراد افزایش خواهد داشت، افزود: تقویت الگوهای گرم تابستانی و ماندگاری امواج گرمایی در هفته آینده در استان پیشبینی میشود و هشدار هواشناسی سطح زرد در خصوص افزایش دما دراین مدت در استان صادر شده است.
وی ادامه داد: بر اساس این هشدار از فردا جمعه ۱۹ تیر تا پنجشنبه هفته آینده ۲۵ تیرماه به دلیل تقویت الگوهای گرم تابستانی و ماندگاری امواج گرمایی، دما در مناطق استان افزایش نسبی بین ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد خواهد داشت.
کارشناس پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: گرما بهویژه در نیمه شمالی و مرکزی استان از جمله شهرستانهای آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولتآباد)، زواره، کاشان، کوهپایه، مهاباد، نجفآباد، ورزنه، اصفهان و فلاورجان محسوس خواهد بود.
وی ادامه داد: هواشناسی اصفهان درخصوص افزایش مصرف حامل انرژی (آب و برق)، احتمال آسیب به صنعت کشاورزی، گرمازدگی و افزایش شدت تابش فرابنفش خورشید در ساعات میانی روز هشدار داده و توصیه کرده است که هموطنان از اجرای فعالیتهای فیزیکی در فضای باز و کشاورزی در ساعات میانی روز پرهیز کنند.
معتمدی گفت: بیشینه دمای هوای شهر اصفهان ۴۱ و کمینه فردا صبح ۲۱ درجه و آران و بیدگل، بادرود، ورزنه با ۴۴ درجه و بویین میان دشت با ۱۰ درجه به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان پیشبینی میشود.