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مراسم تشییع و تدفین «آقای شهید ایران» امروز پنجشنبه، ۱۸ تیرماه، با خیزش عظیم، باشکوه و بیسابقه مردم شهیدپرور ایران در مشهد مقدس درحال برگزاری است.
به گزارش خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما، از ساعات اولیه صبح امروز، موج عظیمی از مردم قدرشناس و ولایتمدار از نقاط مختلف شهر مشهد و استانهای دیگر کشور، به سمت مسیرهای منتهی به محل تشییع سرازیر شدند تا رهبر شهید خود را بدرقه کنند.
گزارشهای میدانی خبرنگاران حاکی از آن است که حضور گسترده و بینظیر مردم در این مراسم، صحنههایی از اتحاد و همبستگی ملی را به تصویر کشیده است. در این خیزش عظیم مردمی، چشمها به تصاویر و یاد رهبر شهید دوخته شده و شعارهای حماسی و انقلابی فضای مشهد مقدس را فرا گرفته است.
|نازنین روزبهانی - میدان بسیج - ۱۳:۰۱
|اسماعیل البرزی - گزارش در خبر ۱۳:۳۰
|یوسف سلامی - خیابان امام رضا - ۱۴
|مهدی محمودی - گزارش در خبر ۱۴
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اعظم فریدون مقدم - گزارش در خبر ۱۴
|محمدرضا حسینی بای - تصاویر هوایی - ۱۵
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