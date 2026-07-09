مراسم تشییع و تدفین «آقای شهید ایران» امروز پنجشنبه، ۱۸ تیرماه، با خیزش عظیم، باشکوه و بی‌سابقه مردم شهیدپرور ایران در مشهد مقدس درحال برگزاری است.

به گزارش خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما، از ساعات اولیه صبح امروز، موج عظیمی از مردم قدرشناس و ولایتمدار از نقاط مختلف شهر مشهد و استان‌های دیگر کشور، به سمت مسیر‌های منتهی به محل تشییع سرازیر شدند تا رهبر شهید خود را بدرقه کنند.

گزارش‌های میدانی خبرنگاران حاکی از آن است که حضور گسترده و بی‌نظیر مردم در این مراسم، صحنه‌هایی از اتحاد و همبستگی ملی را به تصویر کشیده است. در این خیزش عظیم مردمی، چشم‌ها به تصاویر و یاد رهبر شهید دوخته شده و شعار‌های حماسی و انقلابی فضای مشهد مقدس را فرا گرفته است.