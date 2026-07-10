به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامحسین زارعی با حضور در یادمان شهدای هوافضای سپاه در روستای امام‌آباد دشتی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان این خطه، از پیگیری برای ثبت ملی این مکان به عنوان یک میراث معنوی و دفاع مقدس خبر داد.

وی ضمن بزرگداشت یاد سه شهید سرافراز مسعود مظفری‌پور، حسن شیخیانی و احسان حاجیان را که در حملات موشکی و پهپادی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۴ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، اظهار داشت: این شهدای گرانقدر با نثار خون خود در آن شب‌های سخت، امنیت و آرامش را برای مردم این مرزوبوم به ارمغان آوردند و امروز زنده نگهداشتن یاد و راه آنان، وظیفه‌ای همگانی بر دوش مسئولان و آحاد جامعه است.

زارعی با یادآوری حماسه عصر ۱۶ رمضان که منجر به شهادت این پاسداران رشید اسلام شد، افزود: این مکان مقدس که آمیخته با خون مدافعان حریم اسلام و ایران است، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از پایگاه‌های اصلی و کلیدی در اردو‌های راهیان نور دارد. ما باید بستری فراهم کنیم تا نسل جوان با حضور در این یادمان، از نزدیک با حماسه‌آفرینی‌های فرزندان این ملت آشنا شوند و پیام استقامت را درک کنند.