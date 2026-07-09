موکب ارس میزبان روزانه ۲ هزار زائر آقای شهید ایران در مشهد
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس از بسیج تمامی ظرفیتهای اجرایی، خدماتی و فرهنگی این سازمان برای خدمترسانی به زائران در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و گفت:موکب ارس در مشهد مقدس روزانه با ارائه سه وعده غذا و میان وعده میزبان ۲ هزار زائر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
هادی مقدمزاده اظهار کرد:سازمان منطقه آزاد ارس با شعار به عشق ولایت، به نیت خدمت برنامهریزیهای گستردهای را جهت تسهیل حضور مردم و ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی در شهرهای مشهد و تهران به اجرا درآورده است.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت موکبها برای رویکردهای تبیینی افزود:بسیج تمامی امکانات سازمان با هدف تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی و فراهم آوردن بستری مناسب برای حضور پرشور مردم صورت گرفته است که این حضور فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی به شمار میرود.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت:موکب این سازمان در بلوار شارستان مستقر شده و از روز یکشنبه تا جمعه هفته جاری فعالیت مستمر دارد.
مقدمزاده خاطرنشان کرد:خادمان این موکب روزانه ظرفیت پذیرایی از ۲ هزار نفر را با ارائه سه وعده غذایی اصلی و میانوعده دارا هستند.
وی افزود:در بخش اسکان زائران، مدرسه عصمت واقع در خیابان طبرسی ۱۳ با ظرفیت پذیرش و اقامت ۵۰۰ نفر تجهیز و آمادهسازی شده است.
وی به برنامههای فرهنگی این موکب نیز اشاره کرد و افزود: توزیع روزانه ۵ هزار بسته فرهنگی در دستور کار قرار دارد که پیشبینی میشود تا پایان این ایام مجموعاً ۳۰ هزار بسته فرهنگی در میان زائران توزیع شود.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در پایتخت نیز گفت: موکب این سازمان در تهران از روز پنجشنبه هفته گذشته تا روز دوشنبه در حال ارائه خدمات به شرکتکنندگان در مراسم بزرگداشت بود.
مقدمزاده به پشتیبانی لجستیکی زائران اشاره کرد و گفت:با مشارکت و همافزایی سپاه ناحیه جلفا تعداد ۱۵ دستگاه اتوبوس برای جابجایی و اعزام اقشار مختلف مردم از شهرستانهای جلفا، هادیشهر و خداآفرین اختصاص یافته بود تا عاشقان مسیر ولایت با سهولت و ایمنی در مراسمهای ویژه این ایام حضور یابند.