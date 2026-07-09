به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرهنگ پرویز ارجمند گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران انتظامی بوانات هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده‌های اصلی به دو دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از این دو دستگاه اتوبوس ۳ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز که به صورت کاملا حرفه‌ای در باک اضافی جاسازی شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی بوانات با بیان اینکه رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و موضوع را گزارش دهند.