به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، معاینات پزشکی پیش فصل بیست و ششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران، از شنبه ۲۰ تیر با حضور اعضای تیم فوتبال فولاد خوزستان در مرکز پزشکی ورزشی ایفمارک آغاز خواهد شد.

این معاینات مطابق با استاندارد‌های پزشکی فیفا و پروتکل‌های سازمان لیگ، با هدف حفظ سلامت بازیکنان، پیشگیری از آسیب‌ها و افزایش ایمنی رقابت‌ها انجام می‌شود.

برنامه ارزیابی پزشکی بازیکنان شامل ویزیت متخصص پزشکی ورزشی، متخصص قلب، انجام نوار قلب (ECG)، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش و در صورت نیاز هولتر ریتم و هولتر فشار خون، آزمایش‌های کامل خون، ارزیابی تغذیه، معاینات ارتوپدی، بررسی‌های پوستی، ارزیابی ضربه مغزی (Concussion)، اندازه‌گیری وضعیت آب بدن با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و همچنین انجام تست‌های عملکردی، بیومکانیکی و پیش‌بینی آسیب با استفاده از فناوری IMU خواهد بود.

همچنین در فصل جدید، ایفمارک در راستای برنامه‌های پژوهشی و پیشگیرانه فیفا، اجرای طرح ثبت آسیب‌ها و برنامه‌های پیشگیری از آسیب را ادامه خواهد داد. اطلاعات حاصل از این طرح، علاوه بر پایش وضعیت سلامت بازیکنان، در تدوین راهکار‌های علمی برای کاهش شیوع آسیب‌ها و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی فوتبال کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مرکز پزشکی ورزشی ایفمارک در سال‌های گذشته به عنوان مرجع انجام معاینات پزشکی پیش‌فصل باشگاه‌های حرفه‌ای کشور، با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و تیم تخصصی چندرشته‌ای، نقش مهمی در ارتقای سلامت بازیکنان و اجرای استاندارد‌های پزشکی فوتبال ایران ایفا کرده است.