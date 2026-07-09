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در جلسه کمیته زیرساخت اربعین در مهران با حضور استاندار و فرمانده سپاه استان، بر تسریع در تکمیل زیرساختهای مرزهای مهران و چیلات و رفع نواقص تا پایان ماه تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جلسه کمیته زیرساخت اربعین در مهران با حضور احمد کرمی استاندار و سردار حسینی فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان و جمعی از مسئولان برگزار شد.
استاندار ایلام در این نشست با تأکید بر تسریع در تکمیل زیرساختهای مرزهای مهران و چیلات گفت: با توجه به افزایش چشمگیر تردد زائران، همه دستگاهها باید تا پیش از آغاز موج اصلی سفرهای اربعین، نواقص موجود را برطرف کرده و با آمادگی کامل، خدمات شایستهای به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه دهند.
وی افزود: امسال با توجه به شرایط کشور، افزایش تردد پیشبینی میشود. در تاسوعا و عاشورا افزایش ۵۰ درصدی تردد داشتیم و تا امروز این رقم به ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است؛ بنابراین باید هرچه سریعتر تا پایان ماه، تمام نواقص زیرساختی برطرف شود.
کرمی تصریح کرد: نصب علائم راهنمایی و تجهیزات مورد نیاز زائران در مسیرها باید تکمیل شود و زیرساختهای مرز مهران و چیلات نیز هرچه سریعتر کامل شوند. در بخش چیلات، پیشرفتهای خوبی حاصل شده و قرار است تکنولوژی جدیدی در این مرز اجرا شود. همچنین با کلیات طرح «زائرکارت» موافقت شده و این طرح در طول سال در چیلات عملیاتی خواهد شد.
استاندار ایلام همچنین بر ساماندهی پارکینگها و میدان اربعین تأکید کرد و گفت: همه پارکینگها باید شناسنامهدار شوند و ساماندهی میدان اربعین هرچه زودتر انجام شود، چرا که با نزدیک شدن به اول صفر، کار سختتر خواهد شد.
سردار حسینی فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان نیز در این نشست با تأکید بر هماهنگی و همافزایی همه دستگاههای اجرایی و خدماتی گفت: با برنامهریزی دقیق و مدیریت منسجم، باید شرایطی فراهم شود تا تردد زائران اربعین با امنیت، آرامش و سهولت انجام گیرد.
وی اربعین را یک کار گروهی دانست که نیازمند حضور همه دستگاهها برای آبروداری به امام حسین (ع) است و از موکبداران که در شبهای اجتماع سنگ تمام گذاشتند، تشکر و قدردانی کرد.