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رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک کودک با بیان اینکه ماهانه حدود هفت میلیون قوطی شیر خشک در کشور تولید میشود، گفت: تولید داخلی حدود یک میلیون قوطی بیش از میزان مصرف است.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای هانی تحویل زاده با تأکید بر مناسب بودن وضعیت تولید این محصول در کشور اظهار کرد: در حال حاضر شرایط تولید مطلوب است و ماهانه حدود هفت میلیون قوطی شیر خشک نوزاد در کشور تولید میشود.
وی درباره وضعیت تولید شیر خشک در ماههای اخیر و همزمان با شرایط جنگی، اظهار کرد: در این مدت مشکل خاصی در حوزه تولید وجود نداشت و روند تأمین مواد اولیه نیز با اختلال مواجه نشد.
وی درباره تأثیر مشکلات صنعت پتروشیمی بر تولید شیر خشک نیز گفت: چالشهای مربوط به صنعت پتروشیمی تأثیری بر تولید شیر خشک نداشت. تنها بخشی از بستهبندی مانند قاشقک و درِ قوطی به این صنعت مرتبط است که در این زمینه نیز مشکلی ایجاد نشد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک کودک در پاسخ به این موضوع که آیا کاهش سرانه مصرف شیر میتواند موجب افزایش تولید شیر خشک شود، تصریح کرد: این دو موضوع ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند، زیرا شیر خشک نوزاد صرفاً از شیر تولید نمیشود و تنها حدود ۱۵ درصد از ترکیب آن را شیر تشکیل میدهد و بخش عمده آن شامل سایر مواد اولیه مورد نیاز این محصول است.
تحویلزاده درباره میزان مصرف شیر خشک در کشور نیز گفت: تولید داخلی با نیاز بازار همخوانی دارد، اما در حال حاضر تولید حدود یک میلیون قوطی در ماه بیش از میزان مصرف است.
وی در پایان درباره صادرات شیر خشک کودک افزود: در شرایط فعلی اولویت، تأمین نیاز بازار داخلی و ذخایر راهبردی کشور است؛ بنابراین در حال حاضر صادرات شیر خشک انجام نمیشود.