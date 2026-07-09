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مرکز ارزشیابی آموزش و پرورش با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در آستانه امتحانات نهایی، توصیههایی درباره تغذیه دانش آموزان منتشر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز ارزشیابی آموزش و پرورش با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در آستانه امتحانات نهایی، توصیههایی درباره تغذیه دانش آموزان منتشر کردند.
تغذیه مناسب در ایام آزمون بسیار مهم است و به والدین توصیه میشود برای درباره غذا خوردن فرزندشان در فصل آزمون برنامهریزی کنند.
توصیه میشود که در حین مطالعه فرزند غذا نخورد.
صبح روز آزمون از مواد پروتئینی یا فیبر دار مانند تخم مرغ، پنیر و گردو، عسل، نان سنگک موز و کشمش و یا عدسی استفاده کنید.
برخی سبزیجات مانند ریحان، نعنا، کاهو و سیب در کاهش اضطراب بسیار مفیدند.
والدین مراقب باشند فرزندشان در ساعات مطالعه ماست و دوغ ترش میل نکند و در طول روز آب کافی بنوشد.
توصیه میشود از مصرف زیاد شیرینی جات و تنقلات خودداری شود. مصرف بیش از اندازه این مواد باعث خستگی میشود.
خوردن آجیلهایی مثل بادام، کشمش، فندق، گردو و نخودچی سرشار از منیزیم به یادگیری فرزند کمک میکند.
صبحانه غذای اصلی دانش آموزان است و مصرف روزانه یک لیوان شیر برای ایجاد آرامش فرزند در طول آزمون موثر است البته باید به تفاوتهای فردی هم دقت کنید.
توصیه میشود قبل از آزمون به هیچ عنوان غذاهای پرچرب و سرشار از روغن و پر ادویه به فرزندتان ندهید. مصرف غذاهای شور و نمکی مانند پفک و چیپس قبل از آزمون باعث تشنگی میشود.
مصرف انگور باعث تقویت اعصاب مغز، هوش و حافظه میشود.
مصرف خرما به دلیل داشتن کلسیم و فسفر فراوان در ایام آزمون بسیار مفید است. خوردن میوههایی مثل سیب، زردآلو، گریپ فروت، گیلاس، توت فرنگی و انجیر به هوشیاری ذهن کمک میکند.