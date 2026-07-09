به منظور گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، محفل انس با قرآن در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ایلام برگزار شد و موکبی نیز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام به یاد شهدای جنگ رمضان برپا گردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ به منظور گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، محفل انس با قرآن کریم در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان ایلام برگزار شد.

این محفل معنوی که با حضور جمعی از مسئولان، ایثارگران و فعالان فرهنگی برگزار گردید، فضایی سرشار از عطر آیات الهی و ارادت به آقای شهید ایران بود. حاضران در این مراسم با تلاوت آیات نورانی قرآن و مدیحه‌سرایی، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

در بخش دیگری از برنامه‌های گرامیداشت، دیروز موکبی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام برپا شد. این موکب به یاد شهدای جنگ رمضان و در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره دلاورمردانی که در این جنگ تحمیلی به فیض شهادت نائل آمدند، فعالیت کرد.

دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد با حضور در این موکب، با آرمان‌های شهدا تجدید بیعت کردند و بر ادامه راه آنان تأکید نمودند.

برگزاری این برنامه‌های فرهنگی و معنوی، نشان از عزم راسخ مردم و مسئولان استان برای پاسداشت مقام شهدا و تداوم راه رهبر شهید و شهدای والامقام انقلاب اسلامی دارد.