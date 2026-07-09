به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس فتای استان اصفهان گفت:در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از طریق درج آگهی فروش کالا در یکی از شبکه‌های اجتماعی، رسیدگی به موضوع به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا استان قرار گرفت.

سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد متهمان ابتدا در پوشش خریدار با فروشندگان واقعی کالا ارتباط برقرار کرده و پس از دریافت شماره حساب آنان، همان کالا را با قیمتی پایین‌تر در یکی از شبکه‌های اجتماعی آگهی می‌کردند.

وی گفت:خریداران نیز با واریز وجه به حساب فروشنده اصلی تصور می‌کردند معامله انجام شده است، اما کلاهبرداران کالا را از فروشنده تحویل گرفته و از تحویل آن به خریداران خودداری می‌کردند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با اشاره به شناسایی اعضای این باند ادامه داد: مأموران پلیس فتا با اجرای اقدامات فنی و هماهنگی قضائی، ۳ متهم را دستگیر و کالا‌های خریداری‌شده توسط آنان را از مخفیگاهشان کشف کردند.

وی با اشاره به این که متهمان در مواجهه با مستندات موجود به بزه ارتکابی اعتراف کردند گفت: ارزش کلاهبرداری‌های این باند تا کنون ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، که تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم احتمالی متهمان همچنان ادامه دارد.