رئیس فوریت‌های پزشکی اردستان گفت: وقوع حادثه رانندگی در ابتدای محور اردستان به زواره یک نفر کشته و یک نفر مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جواد مطیعی گفت: ساعت ۹:۴۵ دقیقه صبح امروز گزارشی مبنی بر وقوع حادثه برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو با تیر چراغ برق در محدوده پل زیرگذر زواره به اردستان به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی با اشاره به اعزام فوری نیرو‌های امدادی به محل حادثه افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه متوجه شدند این حادثه دو مصدوم بر جای گذاشته است که خانم ۳۱ ساله به علت شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست داده بود.

رئیس فوریت‌های پزشکی اردستان ادامه داد: مصدوم دیگر این حادثه، مردی حدود ۳۲ ساله بود که به بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان منتقل شد.